Зміцнюємо нігті: 8 ванночок з ефірними оліями

Щоб добитися ідеального вигляду нігтів, ми не шкодуємо грошей на дорогі косметичні засоби. Але часом ефект, обіцяний рекламою, не досягається. У цьому випадку на допомогу прийдуть ванни з ефірними оліями. Їх легко приготувати вдома і отримати не тільки користь для нігтів, але і розслабитися під час процедури, пише goodhouse.com.ua.

1. Лимон

Має антисептичний, відбілюючий і антибактеріальний ефект, прискорює загоєння травмованої кутикули і навіть надає нігтям природний блиск. Крім того, лимон можна використовувати і в натуральному вигляді.

2. Іланг-іланг

Допоможе надати блиску нігтям, використовується в полірування нігтів. Для цього досить нанести одну краплю олії на полірувальний баффік. Також олія використовується для зміцнення нігтів в сумішах, захищає від розшаровування і ламкості.

3. Грейпфрут

Застосовується для відновлення природного кольору нігтьової пластини, відбілює її і додає блиску.

4. Бергамот

Використовується при ламких нігтях і нігтях, що шаруються, для їх зміцнення, також має протизапальну дію.

5. Розмарин

Також вибілює нігті, але до всього іншого, сприяє їх росту і має антисептичну дію: загоює травми після обрізного манікюру, знімає запалення валиків і захищає від попадання мікробів.

6. Герань

Зволожує кутикулу, що допомагає уникнути появи задирок. Хороший засіб для тьмяних нігтів, щоб повернути їм натуральний колір і блиск.

7. Чайне дерево

Його часто додають в регенеруючі засоби.

8. Евкаліпт

Підвищує прозорість нігтя, зберігає вологу в нігтьовій пластині, дезінфікує і загоює ранки.

Для зміцнення нігтів

Змішати 2 краплі олії евкаліпта, 3 краплі олії лаванди, 1 сандала і 2 чайного дерева на 1 ст. ложку рослинної олії.