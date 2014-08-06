Якою буде погода цієї осені

Синоптики Українського гідрометеорологічного інституту прогнозують, що цього року вересень і жовтень будуть теплими і менш дощовими, ніж торік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

"Вересень відрізнятиметься від вересня минулого року. Опади будуть, але таких опадів, як торік, якщо ви пам'ятаєте, щодня були дощі, - не буде", - сказала Мартазінова.

Синоптик зазначила, що 1 вересня, за попередніми прогнозами, дощів не передбачається. "І добре, діти зможуть спокійно піти до школи, без парасольок".

Що стосується температури повітря у вересні, то синоптик очікує її вище за середню норму на 1-3 градуси.

У жовтні Мартазінова також прогнозує опади і температуру вище за норму на 1-2 градуси, проте у середині жовтня очікується різке і сильне похолодання.

Крім того, завідувачка відділом повідомила, що, за попереднім прогнозом, зима в Україні буде не холодною, а листопад буде навіть холоднішим за грудень.

"Зима не виходить холодною, ми так вже переглянули. Виходить, що листопад буде навіть холоднішим за грудень. Але далі потрібно всі дані уточнювати", - повідомила Мартазінова.