Рінат Ахметов оголошує про створення Гуманітарного штабу допомоги мешканцям Донбасу

Гуманітарний штаб створено при Фонді Ріната Ахметова з метою об'єднання ресурсів Фонду і всіх бізнесів Групи СКМ для надання максимальної допомоги жителям Донбасу - в організації евакуації із зони військових дій, розміщення в місцях тимчасового компактного проживання, доставки гуманітарної допомоги, матеріальної підтримки сімей загиблих.

Завтра, 6 серпня, 13:30 в ІА УНІАН за адресою вул. Хрещатик, 4 відбудеться прес-конференція Римми Філь, координатора Гуманітарного Штабу і Анатолія Заболотного, директора Фонду Ріната Ахметова.

В ході прес-конференції учасники розкажуть про найбільш гострі проблеми, завдання та основні напрямки діяльності Гуманітарного штабу, дадуть відповіді на питання журналістів.

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у прес-конференції.

Дата: 6 серпня.

Час: 13:30-15:00.

Місце: ІА УНІАН, вул. Хрещатик, 4, 2-й пов., зал для прес-конференцій.

Акредитація за номером: +38 044 502 52 12; + 38 050 347 97 20.