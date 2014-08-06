Вийшло видання для військових про домедичну допомогу в бойових умовах

Вийшло друком методичне видання для військовослужбовців про надання домедичної допомоги в умовах бойових дій.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Під час презентації видання, яка відбулася в Українському науково-практичному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, було наголошено, що на друк видання не витрачено жодної копійки державних коштів, воно фінансувалося за кошти громадських організацій та благодійних внесків.

«Це унікальне видання в зручному форматі, що узагальнює основні алгоритми надання невідкладної допомоги на полі бою. У ньому висвітлений кращий світовий досвід надання догоспітальної допомоги в зонах військових конфліктів, правила користування індивідуальними аптечками, правила транспортування поранених – тобто ті прості рекомендації, що рятують життя наших військових», - повідомив під час презентації заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець.

За його словами, поява цього видання – продукт спільних зусиль цивільних та військових медичних служб, а також міжвідомчого штабу з медичного забезпечення постраждалих в зоні проведення АТО та тимчасово переміщених осіб.

«Фактично кожен другий солдат матиме цю важливу «методичку», яка вийшла тиражем в 15 тисяч екземплярів. Окрім того, автори розробили ще й мобільну версію видання, яку можна просто встановити на мобільний телефон, смартфон, планшет чи ноутбук», - сказав Лазоришинець.

Мобільні версії та електронна версія книжки доступні на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України у розділі «Домедична допомога».

За словами одного із авторів видання, завідувача відділом підготовки інструкторів з надання домедичної допомоги Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України Віталія Крилюка, володіння практикою надання догоспітальної медичної допомоги для військових є вкрай необхідним, адже фактично 80 відсотків смертей на полі бою стається від крововтрат. Тому від знань та вмінь надати собі чи товаришу необхідну першу допомогу залежатиме їх життя.

Крилюк також повідомив, що навчання з надання домедичної допомоги проводяться в усіх регіональних центрах екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і є абсолютно безкоштовними. Крім цього, організовано навчання й на полігонах, де проходить військова підготовка бійців перед виїздом до зони АТО.