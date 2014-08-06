Як захиститися від сонця в літній день

SPF - Sun Protection Factor - в перекладі з англійської означає «сонцезахисний фактор». У складі косметики він допомагає шкірі протистояти шкідливому впливу ультрафіолету. Взагалі-то епідерміс здатний захистити себе від сонця, пише 4mama.com.ua.

Однак власних резервів вистачає лише на певний час (вони закладаються генетично і залежить від фототипу шкіри). А SPF якраз і допомагає продовжити цей термін. На скільки - підкаже цифра після абревіатури.

Наприклад, твій крем від сонця має SPF 30, а час власного захисту шкіри - 10 хвилин. Помноживши цифри, отримуємо 300 хвилин.

Саме стільки часу після нанесення засобу ти можеш сміливо гуляти на вулиці. Але якщо більшу частину дня ти проводиш в приміщенні, спеціальна сонцезахисна косметика ні до чого. В цьому випадку достатньо звичайного денного крему з SPF. Вибрати підходящий і визначити час власної захисту шкіри допоможе наш міні-тест.

Якщо у тебе...

Дуже світла шкіра з веснянками, біляве або руде волосся - клітини здатні самостійно протистояти ультрафіолету не довше 7-10 хвилин. У місті тобі потрібний денний крем з SPF 15.

Світлі шкіра, волосся і очі, ти повільно засмагаєш, але легко обгоряєш - час власного захисту епідермісу дорівнює приблизно 15 хвилин. Для першого тижня сонячної активності знадобиться засіб з SPF 15, потім досить SPF 4.