Пташиний грип повернувся до Криму

Вірус високопатогенного грипу птиці виявлено в домашньому господарстві в селі Кіровське Чорноморського району Криму. Там зафіксований падіж птиці (загинули 3 птахів).

Як повідомила в телефонній розмові кореспондентові УНІАН начальник Управління ветеринарної медицини в Криму Марія МІРОШНИЧЕНКО, в результаті попередніх досліджень виявлено вірус грипу А, серотип Н5. У даний час проводяться додаткові дослідження.

«Вчасно надійшов сигнал, - відзначила М.МІРОШНИЧЕНКО. - Зараз проводяться заходи з недопущення розповсюдження вірусу».

На місце вже виїхала міліція та інші служби. Вживаються заходи з недопущення розповсюдження вірусу (передбачається виставити в районі села обмежувальні пости, заборонити вивезення птиці із села).

Начальник Управління ветеринарної медицини в Криму також повідомила, що в Червоногвардійському районі Криму проведено завершальну перевірку, і завтра, 8 лютого, буде знято карантин.

Нагадаємо, в одному з господарств у селі Рівне Червоногвардійського району АРК в січні був виявлений пташиний грип. У господарстві було утилізовано шляхом спалювання всю птицю - майже 25 тисяч. Постійно проводився моніторинг.