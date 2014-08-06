При фонді Ахметова створено гуманітарний штаб допомоги жителям Донбасу

При фонді Ріната Ахметова створено гуманітарний штаб допомоги жителям Донбасу, який допомагає в евакуації людей із зони бойових дій, розміщенні їх у місцях тимчасового проживання та доставці гуманітарної допомоги: продуктів, води, ліків.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила директор зі зв'язків із громадськістю та комунікаціями компанії СКМ Наталія Ємченко.

«Всі ми з першого дня збройного конфлікту допомагали. Фонд провів величезну роботу», - сказала вона і додала, що рівень завдань зростає щодня.

«Поодинці, на жаль, зробити більше, ніж ми робимо зараз, уже не можна, але потрібно. Тому ми ухвалили рішення, Ахметов ухвалив рішення про те, ми створюємо гуманітарний штаб. По суті, це продовження того, що ми робили останні 2-3 місяці», - сказала Ємченко.

Рішення про створення штабу було ухвалено Ахметовим для об’єднання ресурсів фонду та всіх бізнесів групи СКМ, а також футбольного клубу «Шахтар» з метою надання максимальної допомоги усім постраждалим в результаті військових дій жителям Донецької та Луганської областей.

У свою чергу, директор фонду Анатолій Заболотний повідомив, що починаючи з 23 травня фонд евакуював з міст Донбасу 10 тис. 786 осіб, з яких 5 тис. 343 – діти. «Разом фонд і бізнес-групи СКМ евакуювали, вивезли із зони бойових дій близько 18 тис. осіб», - сказав він і додав, що, опираючись на дані ООН, це близько 15% від осіб, які виїхали із зони бойових дій, і не менше 30% від тих, кому потрібна була допомога в евакуації.

Крім того, фонд розмістив і взяв на своє утримання понад 5,5 тис. осіб, понад 20 тис. отримали гуманітарну допомогу.

За словами Заболотного, евакуація розпочалась з дитячих будинків сімейного типу. «Наш фокус – це жінки з дітьми, інваліди, літні люди», - додав він.

Директор фонду відзначив, що сьогодні кількість евакуйованих зросте, адже 8 автобусів відправлено у Торез. «Ця робота стала можливою завдяки об’єднанню зусиль великої кількості людей: це волонтери, люди на місцях, соціальні служби, співробітництво із обласною владою», - сказав він.

Координатор гуманітарного штабу, головний редактор газети «Донецкие новости» Рімма Філь повідомила, що в деяких містах надається допомога з розвезення води та хлібу. «Всі вихідні із Шахтарська фонд і його партнери вивозили людей. Обстріл був настільки щільним, що люди чекали на автобус у підвалах і бомбосховищах. І коли автобус підходив, люди перебіжками із бомбосховищ забігали до автобусів і їхали», - сказала вона.

Філь наголосила, що автобуси з людьми обстрілюються, а евакуація стає справжнім подвигом, адже «це факт, що деякі волонтери і зникають, їх убивають».

Гуманітарний штаб допомагає у чотирьох основних напрямках: організація евакуації людей із зони бойових дій, перш за все – сиріт, багатодітних матерів з неповнолітніми дітими, інвалідів і важкохворих, пенсіонерів; доставка гуманітарної допомоги в зону бойових дій: продукти, вода, ліки, засоби гігієни тощо; розміщення переселенців на базах, у санаторіях і таборах поза зоною бойових дій (перше за все йдеться про ті категорії осіб, яких евакуюють першими. У місцях компактного проживання переселенців їм також надається гуманітарна допомога); адресна допомога дітям, які втратили батьків в зоні бойових дій.

Керівником штабу є директор з персоналу і соціального розвитку ПАТ «Краснодонвугілля» Олександр Пімкін. Територіально штаб розташовано у Маріуполі.

Планується, що з 11 серпня у штабі запрацює єдиний багатоканальний телефон, номер якого буде повідомлено додатково.