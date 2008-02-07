У Вінниці кількість хворих на грип зростає

Впродовж останнього тижня вінничани почали більше хворіти на грип. Про це повідомляють у міській санепідстанції, зважаючи на статистику.

Зокрема, з 28 січня по 3 лютого ріст захворюваності становить дев’ять відсотків.

"За минулий тиждень майже 3,5 тисячі вінничан перехворіли, при цьому, половина з них – діти, - розповідає лікар-епідеміолог міської санепідстанції Наталія Губанова. – Однак, це нижче рівня епідпорогу на 19,5 %. Із понеділка ситуація ускладнюється, проте, ще зарано робити висновки. Чи будуть введені обмежуючі заходи в лікарнях і навчальних закладах стане відомо за кілька днів".

Поки що всі школи подають інформацію про кількість дітей, які не відвідують уроки та з яких причин, зазначають у санепідстанції.

Лікарі радять менше їздити в транспорті та при перших же симптомах викликати лікаря. Своєчасне лікування необхідне ще й тому, що хвороба може протікати у непомітній формі.

Для профілактики потрібно вживати загальнопідкріплюючі засоби, зокрема, “Амізон”, “Ехінацея”. Також корисно вживати цибулю та часник.

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