Президент доручив МОЗ зняти обмеження на сертифікацію ліків для армії
17:32, 06 серпня 2014Країна
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Це слід зробити впродовж тижня
Фото: Прес-служба Міноборони
Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству охорони здоров’я впродовж тижня зняти обмеження на сертифікацію ліків для армії.
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.
«Президент доручив МОЗ зняти обмеження на сертифікацію ліків, яких потребує армія. І дав на це тиждень», - написав Цеголко.
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