Президент доручив МОЗ зняти обмеження на сертифікацію ліків для армії

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству охорони здоров’я впродовж тижня зняти обмеження на сертифікацію ліків для армії.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Президент доручив МОЗ зняти обмеження на сертифікацію ліків, яких потребує армія. І дав на це тиждень», - написав Цеголко.