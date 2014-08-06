Президент доручив МОЗ зняти обмеження на сертифікацію ліків для армії

17:32, 06 серпня 2014
Країна
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Це слід зробити впродовж тижня

Фото: Прес-служба Міноборони

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству охорони здоров’я впродовж тижня зняти обмеження на сертифікацію ліків для армії.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Президент доручив МОЗ зняти обмеження на сертифікацію ліків, яких потребує армія. І дав на це тиждень», - написав Цеголко.

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