Міністру охорони здоров'я доручено вирішити питання щодо сертифікації ліків для аптечок бійців АТО
Про це сказав перший заступник глави Адміністрації президента України Геннадій Зубко
Президент України Петро Порошенко доручив міністру охорони здоров'я вирішити питання щодо сертифікації ліків для аптечок бійців, задіяних у проведення Антитерористичної операції на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник глави Адміністрації президента України Геннадій Зубко на брифінгу після зустрічі президента України Петра Порошенка з волонтерами, які допомагають задіяним в АТО бійцям.
Перший заступник глави АП уточнив, що за результатами зустрічі було надано низку інших доручень щодо допомоги волонтерам у вирішенні системних питань.
За інформацією Зубка, одним з головних питань, яке було порушено практично всіма волонтерськими організаціями, було питання щодо сертифікації ліків для аптечок військовослужбовців.
“Було дано доручення міністру охорони здоров'я з тим, щоб те, що входить в швидку медичну допомогу в аптечці, що є в Збройних силах України, не підлягало сертифікації”, - сказав Зубко.
За його словами, друге питання, яке було також одним з головних на зустрічі, стосувалося забезпечення переозброєння.
“На сьогодні є контракти, постачання, є можливості. Єдине, в чому ми зараз дуже серйозно обмежені - це час. І скорочення термінів, переформатування взагалі поставок — це те, що сьогодні робить Укроборонпром. І Укроборонпрому було доручення, щоб зробити максимальну можливість по отриманню сертифікату кінцевого споживача те, що постачається волонтерами і була можливість через оборонпром швидко поставити необхідне на територію України”, - сказав Зубко.
Наступне питання, яке було порушено волонтерами, це митне оформлення вантажів, які сьогодні ідуть з-за кордону, у зв'язку з чим у волонтерів виникають відповідні проблеми.
“Це питання прямих відносин. Зокрема і з прем'єр-міністром Польщі в тому, щоб внести в законодавство Польщі через сейм зміни, щоб можна було збільшити можливості волонтерських організацій”, - зазначив Зубко.
У свою чергу, присутній на брифінгу керівник громадської організації “Крила Фенікса” Юрій Бірюков зауважив, що він задоволений результатами зустрічі президента з волонтерськими організаціями. За його словами, за годину вдалося вирішити багато ключових питань. Представник волонтерів зазначив, що президент дійсно знає їхні проблеми. “Якщо все буде продовжуватись так і далі, як це було на сьогоднішній зустрічі, то будуть гарні результати”, - сказав Бірюков.
Зубко також повідомив, що попередньо президент проводив зустрічі з керівниками облдержадміністрацій з приводу допомоги сім'ями бійців, що перебувають в зоні АТО. З огляду на результати зустрічі з волонтерами, президент проведе ще одну зустрічі з головами ОДА щодо координації подальших дій та спільної роботи з забезпечення наших військовослужбовців у східних регіонах та з питань забезпечення їх сімей, додав Зубко.