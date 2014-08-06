Міністру охорони здоров'я доручено вирішити питання щодо сертифікації ліків для аптечок бійців АТО

Президент України Петро Порошенко доручив міністру охорони здоров'я вирішити питання щодо сертифікації ліків для аптечок бійців, задіяних у проведення Антитерористичної операції на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник глави Адміністрації президента України Геннадій Зубко на брифінгу після зустрічі президента України Петра Порошенка з волонтерами, які допомагають задіяним в АТО бійцям.

Перший заступник глави АП уточнив, що за результатами зустрічі було надано низку інших доручень щодо допомоги волонтерам у вирішенні системних питань.

За інформацією Зубка, одним з головних питань, яке було порушено практично всіма волонтерськими організаціями, було питання щодо сертифікації ліків для аптечок військовослужбовців.

“Було дано доручення міністру охорони здоров'я з тим, щоб те, що входить в швидку медичну допомогу в аптечці, що є в Збройних силах України, не підлягало сертифікації”, - сказав Зубко.

За його словами, друге питання, яке було також одним з головних на зустрічі, стосувалося забезпечення переозброєння.

“На сьогодні є контракти, постачання, є можливості. Єдине, в чому ми зараз дуже серйозно обмежені - це час. І скорочення термінів, переформатування взагалі поставок — це те, що сьогодні робить Укроборонпром. І Укроборонпрому було доручення, щоб зробити максимальну можливість по отриманню сертифікату кінцевого споживача те, що постачається волонтерами і була можливість через оборонпром швидко поставити необхідне на територію України”, - сказав Зубко.

Наступне питання, яке було порушено волонтерами, це митне оформлення вантажів, які сьогодні ідуть з-за кордону, у зв'язку з чим у волонтерів виникають відповідні проблеми.

“Це питання прямих відносин. Зокрема і з прем'єр-міністром Польщі в тому, щоб внести в законодавство Польщі через сейм зміни, щоб можна було збільшити можливості волонтерських організацій”, - зазначив Зубко.

У свою чергу, присутній на брифінгу керівник громадської організації “Крила Фенікса” Юрій Бірюков зауважив, що він задоволений результатами зустрічі президента з волонтерськими організаціями. За його словами, за годину вдалося вирішити багато ключових питань. Представник волонтерів зазначив, що президент дійсно знає їхні проблеми. “Якщо все буде продовжуватись так і далі, як це було на сьогоднішній зустрічі, то будуть гарні результати”, - сказав Бірюков.

Зубко також повідомив, що попередньо президент проводив зустрічі з керівниками облдержадміністрацій з приводу допомоги сім'ями бійців, що перебувають в зоні АТО. З огляду на результати зустрічі з волонтерами, президент проведе ще одну зустрічі з головами ОДА щодо координації подальших дій та спільної роботи з забезпечення наших військовослужбовців у східних регіонах та з питань забезпечення їх сімей, додав Зубко.