Систему інтернатних закладів України реформуватимуть у співпраці із Фондом ООН

Як повідомляє прес-служба Мінсоцполітики, такої домовленості досягнуто під час зустрічі заступника міністра соціальної політики Наталії Федорович з представником Фонду ООН в Україні в галузі народонаселення Нузхат Ехсан.

За словами Федорович, передусім йдеться про співпрацю в реалізації Плану заходів щодо вирішення проблемних питань інтернатних установ системи соціального захисту населення, затвердженого міністром соціальної політики 26 червня цього року. Документом, зокрема, передбачається автоматизація обліку вихованців та підопічних стаціонарних установ на базі програмного комплексу „Централізований банк даних з проблем інвалідності”.

Крім того, сторони обговорили питання паспортизації всіх інтернатних установ, за результатами якої планується провести оптимізацію роботи таких закладів. В першу чергу - це розвиток нових форм обслуговування, в тому числі - створення відділень денного догляду, підтриманого проживання та тимчасового перебування.

Головною метою реорганізації системи інтернатних установ є забезпечення усіх індивідуальних потреб підопічних та вихованців таких закладів. Федорович переконана, що для цього необхідно, у першу чергу, підвищити рівень кваліфікації персоналу.

Також у ході зустрічі сторони домовилися створити Міжвідомчу робочу групу для реалізації Національного плану дій з питань старіння населення.

Федорович та Ехсан не оминули увагою й ситуацію, що склалася на сході України. Зокрема, йшлося про вивезення майже 650 підопічних інтернатних установ з Луганської області. Наразі евакуйовано підопічних 41 інтернату Донецької та Луганської областей, повідомила заступник міністра.