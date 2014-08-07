У Донецьку вночі обстріляли два райони: загинули 3 мирних мешканців, 5 поранені

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

«Ніч з 6 на 7 серпня в Донецьку пройшла напружено, артобстрілам піддалися Будьонновський і Петровський райони. В результаті обстрілу в Будьонновському районі загинули три мирні жителі та п'ять чоловік дістали поранення різного ступеня тяжкості», - говориться в повідомленні.

У міськраді також констатували, що внаслідок влучення снарядів у Будьонновському районі по вул. Більшовиків зруйновані будинки №47 і №53, 5 житлових приватних житлових будинків по вул. Пашкової, будинок №3 і кілька сараїв по вул. Гірників, а також один гараж із автомобілем по вул. Кріпильників №51.

Крім того, в результаті обстрілу Петровського району постраждало селище Мандрикіне. Снарядами знищені житлові будинки №41 по вул. Кириленка і №82 по вул. Знам’янській. За останньою адресою також пошкоджено і газопровід.

У міськраді повідомили, що станом на 9.30 четверга, 7 серпня, в Донецьку «обстановка залишається напруженою, жителі багатьох районів повідомляють про те, що періодично чутні звуки роботи важкої артилерії, вибухи і автоматні черги».

Але системи життєзабезпечення міста і громадський транспорт працюють в штатному режимі. Ситуація із забезпеченням продовольством задовільна. У торговій мережі міста у продажу є всі групи товарів, зокрема соціально значущі й товари першої необхідності, відзначається в повідомленні.