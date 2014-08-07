На території трьох областей РФ зафіксовані спалахи африканської чуми свиней (АЧС).

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

Зокрема, одержано позитивний результат на африканську чуму свиней при дослідженні проб патологічного матеріалу, відібраного від кабана, відстріляного на території Мосальського району Калузької області. Також одержано позитивний результат на АЧС при дослідженні проб патологічного матеріалу, відібраного від померлої домашньої свині на території Рузького району Московської області.

Крім цього, одержано позитивний результат на африканську чуму свиней при дослідженні проб патологічного матеріалу, відібраного від померлих домашніх свиней на території Великолукського району Псковської області.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня Україна заборонила ввезення на свою територію свиней і свинини з Російської Федерації у зв'язку з черговим спалахом африканської чуми свиней у РФ.

При цьому у відомстві відзначили, що інформація про виявлення вірусу АЧС у м'ясній продукції в російських містах Брянськ, Оренбург і в Курській області раніше була поширена Россільгоспнаглядом.

Держветфітослужба на прохання Россільгоспнагляду з 3 лютого цього року призупинила сертифікацію живих свиней і продукції свинарства для експорту до Росії у зв'язку з випадками зараження тварин АЧС у Луганській області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.