В Україну прибудуть швейцарські лікарі для фізичної реабілітації постраждалих у бойових діях

Наприкінці серпня в Україну прибудуть швейцарські лікарі для фізичної реабілітації постраждалих внаслідок бойових дій.

Про це УНІАН повідомили в управлінні комунікативної політики та зв'язків із громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

«Досягнуто домовленості з керівництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста про прибуття в Україну лікарів зі Швейцарії», - повідомила Уповноважена з прав людини Валерія Лутковська після зустрічі з керівником напрямку «Здоров’я» місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Оскаром Авагарді.

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Під час зустрічі обговорювалися практичні питання співпраці, а також було досягнуто домовленості щодо прибуття у кінці серпня лікарів зі Швейцарії, які зустрінуться безпосередньо з постраждалими та проведуть попередні медичні консультації.

Раніше Лутковська звернулась до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Пітера Маурера щодо організації фізичної реабілітації осіб, які брали участь в АТО чи постраждали внаслідок бойових дій на сході. У своєму листі вона зазначила: «Звертаюсь до Вас із проханням поінформувати про можливість використання ресурсів Спеціального фонду для інвалідів Міжнародного Комітету Червоного Хреста з метою надання допомоги постраждалим щодо забезпечення протезування, а також про можливість подальшої співпраці і запровадження спільного проекту в Україні».

Як відомо, Червоний Хрест має понад 40-річний досвід у протезуванні кінцівок та проведенні фізичної реабілітації людей.