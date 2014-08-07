Українські лікарі закликали російських колег сприяти миру в Україні

Українські лікарі закликали світову медичну спільноту та російських колег сприяти миру в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, в Маріїнському парку в центрі Києва на оглядовому майданчику зібрались понад 50 медиків, які тримали у руках жовті та блакитні кульки, а також плакати з написами: "Українські лікарі - за мир!".

Як сказав на акції міністр охорони здоров'я Олег Мусій, цього року лікарі України вперше долучились до міжнародного дня "Лікарі світу за мир".

"Хто як не лікарі розуміють, що збереження миру та людського життя є найвищою цінністю, у тому числі в Україні. Саме тому сьогодні зібрались лікарі, щоб висловитись, і весь світ міг почути наше звернення до лікарів світу, до лікарів Росії, щоб вони своїм впливом, як представники найгуманнішої професії, вплинули на політиків, щоб вони не розв'язували воєнні дії, і ми могли спільними зусиллями достукатись до зовнішнього агресора - Росії, яка оголосила війну Україні і гине дуже багато наших людей. Ми розуміємо, що цінність життя є найбільшою, тому закликаємо лікарів Росії звернутись до Путіна, щоб він припинив цю неприкриту агресію по відношенню до України, а також звернутись до інших лікарів світу, щоб вони сприяли своїм впливом на тих керівників держав, щоб у всьому світі перестали бути військові конфлікти", - наголосив міністр.

Після цього представники медичної спільноти столиці, а також Мусій запустили у небо білих голубів, яким прикріпили листівки із закликами до миру.