Із зони АТО до інших регіонів України виїхали понад 69 тис осіб
12:15, 07 серпня 2014Країна
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Фото: УНІАН
Із зони проведення АТО до інших регіонів України виїхали понад 69 тис. 480 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, із вказаної кількості людей 24 тис. - діти.
Як зазначив Лисенко, найбільша кількість вимушених переселенців перебуває у Києві - 15 тис 368 людей.
Він зауважив, що «Укрзалізниця» підготувала потяги та варіанти їхнього застосування з урахуванням безперебійного вивозу населення сходу в інші регіони України.
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