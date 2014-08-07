Із зони АТО до інших регіонів України виїхали понад 69 тис осіб

Із зони проведення АТО до інших регіонів України виїхали понад 69 тис. 480 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, із вказаної кількості людей 24 тис. - діти.

Як зазначив Лисенко, найбільша кількість вимушених переселенців перебуває у Києві - 15 тис 368 людей.

Він зауважив, що «Укрзалізниця» підготувала потяги та варіанти їхнього застосування з урахуванням безперебійного вивозу населення сходу в інші регіони України.