З Дніпропетровська відправлено на лікування до Латвії тяжкопоранених у зоні АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, згідно з домовленостями між Дніпропетровською облдержадміністрацією та керівництвом Латвії поранених безкоштовно лікуватимуть в Університетській клінічній лікарні ім. Паула Страдинга в Ризі. Дніпропетровська сторона, зокрема, Всеукраїнський фонд допомоги захисникам України, взяв на себе транспортування. Літак до Риги не був призначений для перевезення лежачих пасажирів, тому місця переобладнали. Супроводжують до Латвії поранених досвідчена анестезіологічна бригада Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова.

Читайте такожЗ початку АТО було поранено 1236 українських військовослужбовців (фоторепортаж)

Лікарі оцінили тяжкість стану поранених, врахували потребу в лікуванні за кордоном у найкращих профільних клініках, які спеціалізуються на відновлювальній терапії травм хребта і спинного мозку, а також вогнепальних ушкоджень м'яких тканин.

Поранених в аеропорту проводжав заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослав Олійник.

«Ми зараз займаємося налагодженням контактів з іншими країнами – клініками Ізраїлю та Чехії. Готуються документи на хворих. Для відправлення на лікування хворих за кордон уже налагоджена система швидкого оформлення закордонного паспорту та відкриття візи протягом 3-4 діб», - зазначив він.