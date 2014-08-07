На яких пляжах в Одесі купатися не можна

В Одесі не рекомендовано купання на 4-х пляжах через високе забруднення морської води.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міськради, станом на 7 серпня, враховуючи незадовільну якість морської води за мікробіологічними показниками, заборонено водокористування на пляжах «Аркадія», «Чайка» (10-та станція Великого Фонтану), «Курортний» (13-та станція Великого Фонтану), «Золотий берег» (16-та станція Великого Фонтану).

«Після сильних зливових опадів купання було не рекомендоване. 1 серпня, враховуючи задовільні результати якості води, морське водокористування було дозволене на деяких пляжах. Проте на сьогодні на вказаних пляжах зараз діє заборона на купання. Одеське міське управління Головного управління Держсанепідслужби в Одеській області повідомляє, що станом на 7 серпня захворюваність на гострі кишкові інфекції серед населення Одеси перебуває на сезонному рівні», - повідомили в департаменті.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня в Одесі пройшли сильні зливи.