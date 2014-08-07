Збільшено добові норми харчування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Уряд збільшив добові норми харчування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

«Кабінет міністрів України вніс зміни до своєї постанови від 22 листопада 2004 р. № 1591, тим самим привівши добові норми харчування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку до реальних фізіологічних потреб дітей різного віку з урахуванням підвищеної фізичної активності», - зазначається в повідомленні.

Як пояснила міністр соціальної політики Людмила Денісова, „досі передбачалося, що максимальний показник енерговитрат дітей у позаміських (стаціонарних) закладах становить 3 228 ккал на добу. Проте фактично, з урахуванням підвищеної фізичної активності, енерговитрати дітей становлять 3 500 – 4 500 ккал на день, що пояснюється фізичними та емоційними навантаженнями. Такі показники енерговитрат підтверджують і науковці. Саме тому, що енергетична цінність раціону харчування дітей має повністю відповідати їх енерговитратам, й виникла необхідність у внесенні відповідних змін».

Отже, згідно з прийнятими змінами, норми харчування у закладах оздоровлення та відпочинку встановлюються в залежності від віку дитини (до 10 років включно та 11–17 років включно) та типу закладу (праці та відпочинку, наметові містечка; позаміські стаціонарні дитячі центри; заклади санаторного типу; табір з денним перебуванням).

„Норми харчування (кількість грамів споживання продуктів) та перелік продуктів залежатимуть від фізичних навантажень дітей у різних типах дитячих закладів. Енерговитрати дитини повинні покриватися достатнім енергозабезпеченням за рахунок адекватної кількості білків, жирів і вуглеводів, що і передбачено постановою”, - зазначила міністр.

За її словами, буде збільшено норми споживання м’яса, м’ясопродуктів та риби, а також свіжих овочів, фруктів та соків для дітей усіх вікових груп. Для дітей старшої вікової групи (11–17 років включно) збільшено норми споживання масла, круп, бобових та макаронних виробів.

Денісова запевняє, що це рішення уряду дозволить ще й урізноманітнити асортимент страв в меню дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Нові норми почнуть діяти із 1 січня 2015 року.