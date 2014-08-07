Переселенців-інвалідів забезпечать реабілітаційними засобами за місцем перебування

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, за словами міністра Людмили Денісової, відтепер у разі відсутності у громадян, які переселилися з районів проведення антитерористичної операції, документів, що підтверджують право на реабілітаційні засоби та послуги, орган соціального захисту населення організує його реалізацію на підставі відповідної інформації, яка міститься у Централізованому банку даних з проблем інвалідності. Якщо в банку даних її не буде, орган соцзахисту звертатиметься по необхідні документи за зареєстрованим місцем проживання або перебування осіб з інвалідністю.

Щодо переселенців з тимчасово окупованої території (Крим), то органи соцзахисту населення сприятимуть в отриманні необхідних документів за фактичним місцем проживання або перебування у відповідних закладах охорони здоров’я (йдеться зокрема про експертні висновки про встановлення інвалідності та індивідуальної програми реабілітації), а також у контролюючих органах (щодо ідентифікаційного номеру).

„Аби отримати технічні засоби реабілітації або реабілітаційні послуги, переселенець має звернутися до місцевого органу соціального захисту населення. Відповідний орган перевірить надані особою документи, а у разі їх відсутності – сприяє в отриманні”, – пояснила міністр.