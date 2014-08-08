Кому не можна їсти сливи

З обережністю слід включати сливи в раціон дітей, оскільки вони можуть спровокувати шлункові болі, розлади шлунково-кишкового тракту, зокрема, й пронос.

Сливовий сік з обережністю слід вживати хворим на подагру і ревматизм, тому що при цих хворобах в організмі людини обов'язково має бути достатня кількість рідини, у той час як сік з сливи сприяє її виведенню.

У зв'язку з тим, що у сливовому соці високий вміст цукрів, він не показаний при цукровому діабеті і може вживатися діабетиками лише в мінімальних кількостях.

Також чорнослив не рекомендується при цукровому діабеті та ожирінні.