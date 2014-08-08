ГПУ виявила суттєві порушення під час державних закупівель ліків для Збройних Сил

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ, порушення виявлені за попередніми результатами перевірок законності використання благодійної допомоги та коштів резервного фонду Державного бюджету України для потреб оборони, які проводяться за вказівкою генерального прокурора Віталія Яреми Управлінням нагляду за додержанням законів у воєнній сфері із залученням прокурорів регіонів.

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"Так, ще у травні 2013 року службовими особами Військово-медичного департаменту Міністерства оборони було розпочато процедуру закупівлі ліків (63 найменування). Участь у проведенні відкритих торгів упродовж наступних двох місяців взяло 11 підприємств. Після цього торги за всіма 63-ма лотами були відмінені, а у вересні – листопаді того ж року організовано повторні відкриті торги зі штучним зменшенням загальної кількості їх учасників до трьох через безпідставне об’єднання лотів у дві фармакологічні групи - антибактеріальні засоби (11 найменувань) та інші лікарські засоби (55 найменувань). Це призвело до нових цінових пропозицій та збільшення вартості ліків", - зазначають у ГПУ.

Загальна вартість лише 37 найменувань лікарських засобів зросла з 4,6 млн грн, запропонованих під час проведення перших торгів, до 7,2 млн грн, акцептованих за результатами повторних торгів. Таким чином, розмір витрат бюджетних коштів на закупівлю лікарських засобів збільшився на 2,8 млн грн.

За даними фактами 08.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про наявність у діях службових осіб Міністерства оборони України ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України (недбале ставлення до виконання службових обов’язків), - йдеться у повідомленні.