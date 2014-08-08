На сході України від зброї терористів загинули 6 військових медиків, 17 поранено

В зоні АТО на сході України внаслідок підступних нападів терористів загинули 6 військових медиків, 17 отримали поранення.

Про це заявив міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей, повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міноборони.

Він, зокрема, нагадав, що 8 серпня російські екстремісти здійснили черговий терористичний акт, обстрілявши медичний вертоліт. «Поправши всі норми міжнародного гуманітарного права, вони здійснили обстріл медичного гелікоптера Збройних сил України. На борту літального апарату знаходились члени екіпажу, медики та поранені громадяни. В результаті обстрілу гвинтокрил отримав ушкодження і здійснив аварійну посадку», – зазначив Гелетей.

Керівник оборонного відомства підкреслив, що медичний вертоліт був обладнаний виключно для перевезення поранених та надання їм невідкладної допомоги.

«На борту були нанесені червоні хрести – знаки розрізнення медичної служби. Більше того, заздалегідь було повідомлено про евакуацію даним мирним бортом поранених людей. Відкритими каналами керівництво АТО отримало від терористів запевнення про те, що гелікоптер буде безперешкодно пропущений. Це дає підстави вважати, що напад на медичний борт було здійснено терористами цілком свідомо», – наголосив міністр оборони.

При цьому він повідомив, що також терористи з моменту активізації на сході України розстріляли в упор три санітарні автомобіля. Артобстрілами знищено три автоперев’язочних. Під час руху у колонах разом з лікарями підірвано чотири швидких допомоги. «В результаті всіх цих підступних фашистських нападів шість військових медиків загинуло, а сімнадцять отримали поранення», - підкреслив Гелетей.

Тому, за його словами, «на цьому фоні звернення Кремля до організації Міжнародного Червоного Хреста щодо спільної гуманітарної місії на схід України виглядають особливо цинічними».

«Я переконаний, що кожен з цих випадків буде предметом розгляду не лише українських судів, але й міжнародного трибуналу, який неминуче дасть сувору оцінку цим діям та російським політикам, які стоять за ними», – наголосив Гелетей.