МОЗ пропонує перереєстровувати ліки один раз, а не кожні 5 років

Міністерство охорони здоров’я України пропонує перереєстровувати лікарські засоби один раз, а не кожні 5 років.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Олег Мусій, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

Міністр зазначив, що за діючим законом «Про лікарські засоби» необхідно постійно отримувати дозволи, що створює умови для можливих корупційних проявів.

«Зараз кожні п’ять років для перереєстрації лікарських засобів потрібно збирати повний пакет документів і йти домовлятись з чиновниками. Відповідно до розробленого МОЗ законопроекту «Про внесення змін до Закону України “Про лікарські засоби” (щодо обігу лікарських засобів та державного контролю якості ввезених на територію України лікарських засобів)», який уряд підтримав на засіданні 7 серпня 2014 року, лікарський засіб після першої реєстрації потрібно буде перереєструвати лише один раз – через п’ять років», - сказав Мусій.

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З дня державної перереєстрації ліки пропонується застосовувати протягом необмеженого строку, підкреслив він.

«Після закінчення строку, протягом якого було дозволено застосування лікарського засобу в Україні, його подальше застосування можливе за умови перереєстрації. Після перереєстрації строк застосування в Україні лікарського засобу не обмежується. Лікарські засоби, випущені в обіг під час строку, протягом якого лікарський засіб було дозволено до застосування в Україні, можуть застосовуватись до закінчення їх терміну придатності, визначеного виробником та зазначеного на упаковці», - зазначається у законопроекті.

Як підкреслюють в МОЗ, цей документ відповідає директиві 2001/83/ЄС (стаття 24) Європейського парламенту. Сьогодні процедура реєстрації лікарських засобів в Україні гармонізована із законодавством Європейського Союзу, тому необхідність проведення перереєстрації втрачає сенс.

Крім того, за словами міністра, саму процедуру перереєстрації буде пришвидшено. Мусій висловив сподівання, що законопроект буде подано на розгляд парламенту як невідкладний і Верховна Рада України його підтримає.