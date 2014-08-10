Одещина: у бази відпочинку біля моря продовжують прибувати переселенці з Донбасу

Як повідомили УНІАН у фонді Ріната Ахметова, мільйонну заборгованість табору перед постачальниками і комунальниками погасив фонд, який останні три місяці займається евакуацією і розміщенням людей. Тепер в пансіонат заїжджають нові сім'ї - мами і бабусі з дітьми - із зони бойових дій.

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Так, днями в селище Сергіївка переселилися 100 осіб, яким вдалося виїхати з Донецька та прилеглих міст. Тепер вони живуть на базі «Медик-2» разом з іншими переселенцями, які перебувають тут з 7 червня. Нову групу людей евакуював і привіз під Одесу фонд Ріната Ахметова.

Лілія Рукавишникова, мешканка Донецька, розповідає: «Наш район вже почали бомбити, я в Куйбишевському живу, і мені знайома дала номер волонтера - я подзвонила. Мені відповіли, що тільки що як раз відправили автобус, але зателефонують, як тільки сформується список бажаючих на новий. І через 2 дні вона мені подзвонила: «Є можливість виїхати до Одеси, селище Сергіївка», ми зібралися з дитиною і поїхали».

Незважаючи на фінансові труднощі, керівництво бази відпочинку продовжувало приймати і годувати людей 5 разів на день, адже з півтори сотні преселенців - більшість діти. Для малюків різного віку тут створили комфортні умови.

Іван Сапронов, директор ДП «Медик - 2»: «У нас були борги, звичайно, ми почали приймати людей з 7 червня, і борг на 1 серпня у нас становив мільйон 13 тисяч, але ми вийшли на Фонд Ахметова і з їх допомогою люди і далі будуть жити у нас, вони погасили на сьогодні всі борги»

Гості табору змінюються - місце тих, хто повертається в Слов'янськ та Краматорськ, займають жителі міст, в яких зараз йдуть бойові дії. Евакуює людей фонд Ріната Ахметова.

Днями при фонді розпочав роботу Гуманітарний штаб, який об'єднав підприємства Групи СКМ, ФК Шахтар і працює за 4-ма основними напрямками: евакуація, насамперед - сиріт, багатодітних матерів з неповнолітніми дітьми, інвалідів та важких хворих, пенсіонерів; доставка гуманітарної допомоги в зону військових дій; розміщення переселенців на базах, санаторіях і таборах поза зоною військових дій та надання адресної допомоги дітям, які втратили батьків в зоні військових дій.

Станом на 8 серпня, фондом Ріната Ахметова евакуйовано 12 168 осіб, з яких 5878 - діти. Всього ж, враховуючи внесок СКМ, із зони військових дій вивезено більше 20 000 чоловік.

Працюють гарячі лінії для бажаючих виїхати з Донбасу: 095 199 74 81, 050 620 29 15, 063 117 89 01.