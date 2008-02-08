Перші успішні досліди з шунтування нервових волокон

Принципи методики шунтування серця вперше успішно використані для відновлення зв`язку між нервами, розірваними під час важких паралітичних травм, викликаних переломами хребта. Досліди проводилися на мишах.

Групі нейрохірургів з американського Колумбійського університету вдалося зв`язати нервові закінчення, обходячи уражену зону. В результаті паралізовані кінцівки піддослідних тварин знов почали піддаватися сигналам з мозку.

Керівник робіт професор Джон Мартін вважає, що протягом найближчих п`яти років нова методика шунтування нервів застосовуватиметься і для лікування людей з тим, щоб повертати частину функцій паралізованим кінцівкам.

ami-tass.ru