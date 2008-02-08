Французьких медиків звинувачують у масовому зараженні дітей коров`ячим сказом

У Франції починається суд над медиками, яких звинувачують у масовому зараженні французьких дітей невиліковною хворобою Кройцфельдта-Якоба (коров`ячим сказом).

За підсумками слідства, що продовжувалося майже 17 років, підсудним інкримінують дії, що призвели до загибелі 110 пацієнтів.

Діти, що померли від невиліковного захворювання, були інфіковані у другій половині 80-х років, в результаті ін`єкцій гормону росту, єдиним джерелом якого в ті роки були тканини померлих людей. Такі ін`єкції застосовувалися не тільки при дефіциті гормону росту, але і для стимуляції росту здорових дітей.

У більшості розвинених країн використання трупного гормону росту було заборонено після першого випадку зараження на коров`ячий сказ, що виявили в США в 1985 році. Проте у Франції цей матеріал продовжували застосовувати аж до 1988 року. При цьому, за даними слідства, забір трупних тканин проводився з серйозними порушеннями санітарних норм, а від батьків приховували інформацію про потенційні ризики лікування.

У Франції перший випадок захворювання серед тих, що одержували ін`єкції гормону росту був зафіксований в 1990 році. У подальші роки їх число збільшилося до 110, проте експерти не виключають розвитку смертельної хвороби і у інших пацієнтів.

На процесі, що відкрився цієї середи, перед судом постали сім осіб: лікарі, фармацевти і колишні службовці міністерства охорони здоров`я. Їм пред`явлені звинувачення в обмані пацієнтів, порушенні правил роботи з біоматеріалами, а також в завданні тяжкої шкоди здоров`ю і вбивстві по необережності.

У разі визнання провини підсудних, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення свободи строком від трьох до десяти років.

Mednovosti.ru