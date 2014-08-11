Корисні властивості баклажанів

Баклажан - низькокалорійний овоч. Він містить вітаміни С, В, В2, РР і каротин, а також калій, натрій, кальцій,магній, фосфор і залізо.

Баклажани нормалізують водно-сольовий і ліпідний обміни, виводять солі сечової кислоти, незамінні як джерело калію. Їх корисно вводити в раціон при подагрі, різних серцево-судинних захворюваннях, атеросклерозі, запорах, порушеннях функції печінки, нирок.

Фахівці рекомендують баклажани хворим зі шлунковими і кишковими захворюваннями. Вживання баклажанів корисно для профілактики і лікування атеросклерозу, бо підсилюють виведення з організму холестерину, знімають його концентрацію в крові. Баклажани показано літнім людям, які страждають на серцево-судинні захворювання, що супроводжуються набряками, позаяк вміст калію має сприятливу дію на роботу серця, сприяє виведенню з організму зайвої рідини та нормалізації водного обміну.