У немолодих батьків народжуються здоровіші діти

Масштабне дослідження щодо того як вік батьків впливає на вірогідність появи у дитини проблем при народженні, виявило, що на найбільшу небезпеку наражаються ті малюки, чиїм батькам ще не виповнилося двадцяти років. Діти молодих батьків на 22% частіше вмирають в перші чотири тижні життя, а шанси померти в перший рік життя у них на 41% вище, ніж у тих, чиїм батькам за двадцять.

При цьому якщо чоловікові за сорок, ризик вроджених захворювань у дитини не підвищується.

Вік всіх матерів, що брали участь в дослідженні, складав від 20 до 29 років, щоб виключити вплив віку матері на результати. Підсумки роботи опубліковані в медичному журналі Human Reproduction.

Ймовірно свою роль грають і соціальні чинники.

Батьки-підлітки в більшості випадків бідніші, ніж чоловіки старше сорока, вони рідше забезпечують своїм вагітним дружинам медичну допомогу, яка б дозволила уникнути проблем у дитини. Алан Пейсі, викладач андрології у Шефілдському університеті, говорить: "Легко сказати, ніби справа в сперматозоїдах молодого батька, ніби вони в чомусь ненормальні".

"Набагато переконливіше пояснення полягає в тому, що старші чоловіки просто мають більше можливостей підтримати своїх вагітних дружин, ніж молоді. Судячи з усього, діти старших батьків починають життя у вигідніших стартових умовах".

inopressa.ru