Коли в Україні похолоднішає

Про це журналістам у понеділок повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

"Цього тижня й на початку наступного тижня буде зміна різних типів повітряних мас: більш вологих, менш вологих, більш теплих, менш теплих, що приведе до зміни погодних умов, але найбільш вираженим буде в західних і північних областях України", - повідомив Кульбіда.

За його словами, 11-18 серпня майже щодня проходитимуть короткострокові дощі в західних областях, а з 14 серпня такі дощі пройдуть в північних областях і деяких центральних, таких як Вінницька, Черкаська області.

Що стосується південних і східних областей, то Кульбіда прогнозує, що цього тижня в цих регіонах дощів не буде.

"У цих регіонах, на жаль, якихось істотних змін погодних умов не чекаємо", - сказав Кульбіда.

Синоптик відзначив, що цього тижня середня максимальна температура повітря в Україні становитиме 30-35 градусів, а на півдні та сході країни температура підвищиться до 38 градусів.

При цьому незначного похолодання варто чекати жителям західних, північних і деяких центральних областей. Зокрема, похолодання можна чекати 15 серпня на території західних областей, 16-18 серпня - в північних і центральних областях. Тоді температура знизиться до 21-26 градусів. Проте на півдні та сході істотних змін температури повітря не буде.