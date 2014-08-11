Кількість переселенців з Криму і зони АТО перевищила 80 тис людей
13:07, 11 серпня 2014Країна
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Фото: УНІАН
Кількість переселенців з Автономної Республіки Крим і зони проведення антитерористичної операції на сході України перевищила 80 тисяч осіб, про що повідомила міністр соціальної політики Людмила Денісова.
«Загальна кількість - близько 83 тисяч, з них 15 тисяч – з Криму», - сказала Денісова.
Вона уточнила, що це кількість зареєстрованих в органах соціального захисту переселенців.
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