Кількість переселенців з Криму і зони АТО перевищила 80 тис людей

Кількість переселенців з Автономної Республіки Крим і зони проведення антитерористичної операції на сході України перевищила 80 тисяч осіб, про що повідомила міністр соціальної політики Людмила Денісова.

«Загальна кількість - близько 83 тисяч, з них 15 тисяч – з Криму», - сказала Денісова.

Вона уточнила, що це кількість зареєстрованих в органах соціального захисту переселенців.