За минулий тиждень фонд Ахметова евакуював із зони АТО близько 4 тисяч чоловік

Як повідомили УНІАН у фонді Ахметова, протягом двох днів – 4-5 серпня – був евакуйований весь Торезський психоневрологічний інтернат.

Волонтери фонду перевезли людей, їх медикаменти, речі, продукти у найближче безпечне місце. 7 серпня з Горлівського будинку-інтернату для громадян похилого віку і інвалідів силами фонду евакуйовано 172 мешканці.

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За словами керівника напряму «Евакуація» гуманітарного штабу при фонді Ахметова Дарини Касьянової, часто евакуювати людей доводилося під обстрілом.

«Також було дуже складно пояснити літнім людям, навіщо і куди вони їдуть, чому потрібно дуже швидко зайняти своє місце в автобусі і нікуди не виходити. Часто це абсолютно самотні люди, про яких нікому подбати, окрім держави і небайдужих людей. Дуже допомогли волонтери, водії – терпляче запрошували до автобусу, супроводжували, годували, давали воду. Зараз ці літні люди, нарешті, знаходяться в безпеці», - зазначила Касьянова.

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Нагадаємо, що при фонді Ахметова працює гуманітарний штаб, який об'єднує зусилля, зокрема, підприємств групи СКМ і ФК «Шахтар». Штаб працює в чотирьох основних напрямах: евакуація із зони військових дій дітей-сиріт, багатодітних матерів, інвалідів і тяжких хворих, літніх людей; надання гуманітарної допомоги тим, хто залишився на місцях і хто залишив зону АТО; адресна допомога «тут і зараз» дітям, які втратили батьків у ході бойових дій. Загалом фонд Ахметова евакуював, станом на 10 серпня, 14 тисяч 31 людину.