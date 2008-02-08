Томенко вимагає вирішити проблеми тендерних закупівель у медицині

Народний депутат України Микола ТОМЕНКО звернувся до Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та керівника Служби безпеки України з проханням забезпечити нормальну діяльність системи охорони здоров’я, освіти та культури, яка сьогодні значною мірою заблокована схемами тендерної корупції в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

„Не є таємницею (і я переконаний, що СБУ повинна невідкладно провести відповідне розслідування), що, за інформацією керівників закладів охорони здоров’я, культури та спорту, з метою корупційних схем створена низка структур з базовою назвою „Промінь”, які, формально беручи участь у процедурах закупівлі за державні кошти, оскаржують рішення тендерних комітетів з метою отримання фінансового прибутку. Така практика особливо посилилася останнім часом, внаслідок чого низка відомих закладів охорони здоров’я залишилися без ліків”, - зазначив народний депутат.

Ганебною ситуацією М.ТОМЕНКО вважає, що напередодні Дня вшанування учасників бойових дій, який буде відзначатися 15 лютого, єдиний спеціалізований госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів „Лісова поляна” залишився фактично без ліків.

М.ТОМЕНКО переконаний, що керівники держави повинні зробити все, щоб цей госпіталь та інші заклади охорони здоров’я мали можливість виконувати свої функціональні обов’язки - лікувати людей, а СБУ - провести відповідне розслідування, зупинити „ПРОМІНЬєвий вірус” під час тендерних закупівель, а також адекватно оцінити дії ідеологів та організаторів теперішніх корупційних схем у державних закупівлях.

Народний депутат ще раз нагадав свою позицію стосовно того, що нинішня дискусія навколо проведення тендерів повинна завершитися відповідним голосуванням Верховної Ради України щодо припинення дії чинного Закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» та відновленням тих законодавчих принципів, які працювали в Україні до 2005 року. А після цього необхідно вносити зміни до законодавства з метою створення максимально відкритої, спрощеної та доступної процедури державних закупівель.