Червоний Хрест бере на себе всіх питань щодо міжнародної місії гуманітарної допомоги Україні

Про це у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком сказав президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петер Маурер.

Читайте такожЗаявами про "гуманітарний конвой" Росія перевіряла реакцію України і світу - політолог

Маурер наголосив, що високо цінує ініційовану президентом України міжнародну місію гуманітарної допомоги, та запевнив, що МКЧХ готовий надавати цій місії всіляке сприяння.

Читайте такожЧервоний Хрест чекає від Росії на деталі гуманітарної допомоги

Також Маурер повідомив Порошенка про намір направити в Україну керівника регіонального відділення Червоного Хреста.

Глава держави запросив президента МКЧХ відвідати Україну у найближчій перспективі. Маурер із вдячністю прийняв запрошення, йдеться у повідомленні.