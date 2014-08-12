Українців з підозрою на вірус Ебола не виявлено - МОЗ

Українців з підозрою на вірус Ебола не виявлено.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України проводить постійний моніторинг епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням вірусу Ебола, та вживає заходів щодо попередження завезення хвороби на територію України.

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ДСЕС поінформовано головні управління Держсанепідслужби в областях та Києві, на водному, залізничному, повітряному транспорті та лабораторні центри щодо розповсюдження вірусу Ебола. У пунктах пропуску через державний кордон посилено санітарно-карантинний контроль за особами, які прибувають з країн Африки. На сьогодні осіб з підозрою на цю хворобу не виявлено.

Враховуючи ускладнення епідситуації у світі, Міністерству оборони рекомендовано забезпечити проведення протиепідемічних і профілактичних заходів при здійсненні ротацій особового складу Місії ООН в Ліберії.

Держсанепідслужба та МЗС України рекомендують громадянам України утриматися від відвідування країн Західної Африки до нормалізації ситуації.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, загальна кількість постраждалих від лихоманки Ебола станом на 8 серпня становить 1 тис. 711 осіб, у тому числі 932 летальних випадки. Більшість випадків захворювань викликав один із п’яти видів вірусу Ебола – серотип Заїр, що характеризується найбільш важкою клінікою і високою летальністю. Серед залучених до епідемічного процесу країн значаться Ліберія, Гвінея, Сьєрра-Леоне та Нігерія.

8 серпня ВООЗ оголосила спалах у Західній Африці надзвичайною ситуацією у сфері охорони громадського здоров’я.