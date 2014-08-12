У госпіталях лікуються 1682 поранених українських військових із зони АТО

На сьогодні у військових госпіталях лікуються 1682 українських військових, поранених в зоні АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій.

“Я прибув із зони АТО і можу засвідчити, що система медичного забезпечення у зоні бойових дій працює чітко і надійно. Наші підрозділи, які були в оточенні, вийшли. З військовими 79-ї, 24-ї, 72-ї бригад, які вийшли з поля бою, працюють психологи”, - зазначив він.

За його словами, психологи вивчають ступінь психічного ураження вояків і при обстеженні виявляють приховані контузії.

“Психічний стан військових, які вийшли з оточення, - задовільний. Вояки, які мають гострі психічні розлади, перебувають у наших медичних закладах”, - він.

За словами Андронатія, 60% з усіх поранень — поранення кінцівок. Він також поінформував, що 16 поранених потребують протезування і для цього Мінсоцполітики виділило 30 млн грн.

Він підкреслив, що добровольці також будуть повністю забезпечені протезуванням.

“В Україні створена державна служба з реабілітації вояків. Усі будуть під захистом”, - підкреслив Андронатій.