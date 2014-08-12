Терористи у зоні АТО цілеспрямовано розстрілюють санітарні автомобілі

Терористи у зоні проведення Антитерористичної операції цілеспрямовано розстрілюють санітарні автомобілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, полковник медичної служби Віталій Андронатій.

За його словами, “Градами” було знищено дуже багато спеціальної медичної техніки.

Він зазначив, що бійцям в зоні АТО критично не вистачає броньованого санітарного транспорту.

“Цю проблему ми ставили ще від початку бойових дій. На жаль, не було фінансових можливостей, щоб створити запас броньованого санітарного транспорту, для того, щоб під кулями можна було вивозити поранених з поля бою. Але процес запущено — проходять державні випробування БТР-4, які виробляють у Харкові. Зараз ми робимо кустарні броньовані засоби. Зокрема забронювали першу машину ЗІЛ 313-й на НВО “Практика”, щоб захистити пораненого і медперсонал», - сказав Андронатій. Він зазначив, що на сьогодні відмобілізовано дві автосанітарні роти, “зібрано всі автомобілі УАЗ з народного господарства і кинуті в зону АТО”.

“Швидких не вистачає. Ми намагаємось якимось чином їх діставати. Зараз ведуться перемовини з МОЗом, щоб вони дали нам 25 автомобілів з резервів. Я знаю, що з багатьох регіонів місцеві громади також виділяються броньовані машини. Потреби усі задовольнити поки не можна, але я впевнений, що за місяць-два ми вийдемо на певний рівень”, - сказав Андронатій.