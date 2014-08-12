Україна забезпечена вакцинами лише на 30%

Станом на 30 липня наявність імунобіологічних препаратів в цілому по Україні становила лише 28,7%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР", про це йдеться у відповіді МОЗ України щодо забезпеченості областей вакцинами станом на кінець липня, отриманій за депутатським зверненням народного депутата фракції “УДАР”, голови підкомітету законодавчого забезпечення охорони материнства, дитинства, репродуктивного здоров’я Комітету ВР з питань охорони здоров’я Марії Іонової.

Зокрема, станом на 30 липня наявність імунобіологічних препаратів в цілому по Україні становила лише 28,7%. За словами Іонової, в окремих регіонах забезпеченість відповідними препаратами взагалі є загрозливо низькою. Йдеться, зокрема, про Львівську (0,4%), Запорізьку (0,8%), Тернопільську (1,3%), Хмельницьку (1,9%), Одеську (2,9%), Дніпропетровську (3,8%) області.

«Сьогодні слід негайно розблокувати процес державних закупівель імунопрофілактичних препаратів і забезпечити його системність», - зазначила Іонова.

За її даними, також небезпечною є ситуація зі здійсненням профілактики туберкульозу: “З початку літа до мене почало надходити багато скарг від матерів новонароджених на відсутність в пологових будинках вакцин для профілактичного щеплення проти туберкульозу. Я звернулась до Міністерства охорони здоров’я з проханням поінформувати про заходи, які планують задля виправлення цієї ситуації. З відповіді стало зрозуміло, що проблема з наявністю вакцини зумовлена, зокрема, перереєстрацією цього препарату”, - зазначила і наголосила, що забезпеченість відповідною вакциною в цілому по Україні – всього 8,3%.

Іонова наголосила, що діти не повинні бути заручниками ситуації з перереєстрацією препаратів і керівництво Міністерства охорони здоров’я нестиме політичну відповідальність за ймовірний зрив процесу імунізації й відсутність вакцин у закладах охорони здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня Кабінет міністрів України офіційно заявив, що міністр охорони здоров’я України Олег Мусій несе персональну відповідальність за зрив програми закупівель лікарських засобів, медичних імунологічних препаратів (вакцин), виробів медичного призначення.

Як йшлося в повідомленні, уряд України звернувся до Генеральної прокуратури, дав доручення Міністерству внутрішніх справ і Національному агентству з питань держслужби України перевірити причини непроведення у визначені законом терміни відповідних тендерних закупівель.

Як зазначається, прем’єр-міністр України неодноразово доручав міністру охорони здоров’я організувати та провести тендерні закупівлі лікарських засобів, медичних імунологічних препаратів (вакцин), виробів медичного призначення. Утім, при наявності необхідного бюджетного фінансування ці процедури не проведено МОЗ, наголошував уряд.

25 липня Міністерство охорони здоров’я України повторно звернулося до Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні та до Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у нашій державі з проханням знайти можливість надання невідкладної допомоги у забезпеченні імунобіологічними препаратами.

У листі за підписом міністра Мусія зазначається, що за останні чотири роки недофінансування Загальнодержавної програми імунопрофілактики склало близько 400 млн грн, внаслідок чого значно зросла кількість дітей, які не щеплені, або вакциновані з порушенням термінів.

МОЗ України розпочало тендерні процедури, проте недофінансування програми імунопрофілактики, обмежений ринок вакцин та зростання цін не дозволить закупити необхідну кількість препаратів. МОЗ України висловлює організаціям вдячність за багаторічну конструктивну співпрацю та просить ВООЗ і ЮНІСЕФ знайти можливість поставки в Україну імунобіологічних препаратів в якості гуманітарної допомоги.

З аналогічним проханням МОЗ України звернулося до Представництва Світового банку в Україні, до Фонду народонаселення ООН в Україні, йдеться в повідомленні.