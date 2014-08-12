Викрадені терористами у Луганську діти-інваліди завтра повернуться в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий.

Він нагадав, що це 7 українських дітей-інвалідів віком до 2-х років, котрі хворі на ДЦП.

За словами Чалого, терористи «виходять за рамки людського». «Вони забрали цих дітей, відвезли до Росії і, на щастя, вже після активної позиції президента та інших структур, сподіваюсь, ці діти вже завтра будуть в Україні… Консул взяв їх на поруки і завтра повертає», - сказав Чалий, зазначивши, що зараз ці діти перебувають у лікарні у стані шоку.

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Чалий наголосив, що дітей не повернуть туди, де їх викрали. «Вони мають повернутись туди, де їм буде надана реабілітація… Я не спеціаліст у медичних справах, але розумію, що після такого шоку, дітям повинна бути надана підтримка. Я не знаю, яке буде рішення, але в Україні є можливості і знайдуться правильні рішення. Якщо це потребуватиме якогось лікування за кордоном, або у нас не буде таких можливостей, то у нас є обіцянки багатьох міжнародних партнерів, щоб такі можливості були застосовані», - додав він.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 8 серпня представниками збройних терористичних формувань, що діють на сході України, було незаконно переміщено через пункт пропуску «Ізварино-Донецьк» до Російської федерації 7 українських дітей віком до 2-х років, хворих на дитячий церебральний параліч, викрадених з Будинку малюка м.Луганськ.