Фонд Ахметова забезпечив проживання переселенців в оздоровчому комплексі Миколаївщини

Фонд Ріната Ахметова забезпечує проживання вимушених переселенців з Донбасу в Миколаївській області.

Як повідомили УНІАН, починаючи з 21 червня, в оздоровчому комплексі «Морська Хвиля» в с. Рибаківка Миколаївської області проживає 169 осіб, які переїхали з небезпечних зон Луганської області. Серед них діти та дорослі з обмеженими можливостями, а також волонтери та лікарі, які супроводжували їх у дорозі і допомагають на місці.

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Керівництво комплексу звернулося до Ріната Ахметова з проханням сплатити борг за перебування людей на базі і профінансувати їх подальше проживання та харчування до кінця сезону. Після розгляду звернення в Гуманітарному штабі «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова було прийнято позитивне рішення.

Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова: «Гуманітарний штаб, який об'єднав в собі сили фонду, підприємств групи СКМ, а також ФК «Шахтар», крім питань евакуації, займається також і забезпеченням тимчасового проживання вимушених переселенців в інших регіонах України або безпечних районах Донецької області. Людей приймають бази відпочинку СКМ у Запоріжжі, Маріуполі, наші партнерські організації у Дніпропетровській області. Ми також співпрацюємо з Харківської ОДА. Окремо укладаємо угоди з оздоровчими комплексами в Одеській, Миколаївській областях, коли бачимо, що без допомоги Ріната Ахметова питання не вирішиться, а під загрозою виселення виявляються ті, хто в нашому фокусі, - це мами з дітьми, літні люди, інваліди. Тобто, найбільш незахищені. Саме тому, вивчивши всю інформацію, отриману від «Морської Хвилі», ми прийняли рішення підтримати. Таке завдання нам спочатку поставив і засновник фонду - Рінат Ахметов - надавати допомогу землякам, які її потребують».

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова працює за чотирма основними напрямами: евакуація із зони військових дій дітей, дітей-сиріт, багатодітних матерів, інвалідів та важких хворих, літніх людей; розміщення переселенців на базах, санаторіях і таборах поза зоною військових дій;надання гуманітарної допомоги тим, хто залишився на місцях, і хто покинув зону АТО; адресна допомога, в тому числі неповнолітнім дітям, які втратили батьків в ході бойових дій.

Всього фондом Ріната Ахметова станом на 11 серпня евакуйовано 14 357 осіб, з них 6 781 дітей.