Розпочав роботу єдиний багатоканальний телефон Гуманітарного штабу при фонді Ахметова

Як повідомили УНІАН у фонді Ріната Ахметова, в Гуманітарному штабі «Допоможемо», створеному фондом, працює єдиний безкоштовний багатоканальний телефон.

Зателефонувавши на безкоштовний номер 0 800 50 9001 або відправивши електронний лист helpdonbass@fdu.org.ua можна отримати інформацію про евакуацію із зони проведення АТО - дату і місце, звідки виїжджає транспорт, що важливо мати при собі, у які точки здійснюється евакуація, а також залишити заявку на вивезення, тимчасове розміщення або на отримання допомоги, у тому числі гуманітарної, медичної або консультації психолога.

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Дзвінки на номер 0 800 50 9001 безкоштовні з усіх телефонів. Гаряча лінія працює цілодобово.

Нагадуємо, що при фонді Ріната Ахметова створено Гуманітарний штаб «Допоможемо», який об'єднує зусилля фонду та підприємств Групи СКМ, ФК «Шахтар» за допомоги мешканцям Донецької та Луганської областей.

Гуманітарний штаб працює за чотирма основними напрямами:

- евакуація із зони військових дій дітей-сиріт, багатодітних матерів, інвалідів та важких хворих, літніх людей;

- розміщення переселенців на базах, санаторіях і таборах поза зоною військових дій;

- надання гуманітарної допомоги тим, хто залишився на місцях, і хто покинув зону АТО;

- адресна допомога, в тому числі неповнолітнім дітям, які втратили батьків в ході бойових дій.

Всього фондом Ріната Ахметова станом на 10 серпня евакуйовано 14 031 осіб, з них 6620 дітей.

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Про Фонд Ріната Ахметова

Благодійний фонд Ріната Ахметова створено 15 липня 2005.

Засновник Фонду - Рінат Леонідович Ахметов.

Мета Фонду - брати участь в усуненні причин соціальних проблем українського суспільства, перейти від актів доброї волі до послідовної стратегії соціального розвитку суспільства.

Місія Фонду - працювати для людей, усуваючи причини актуальних суспільних проблем; впроваджувати кращий досвід, накопичений в Україні та за кордоном; створювати унікальні системні рішення; домагатися максимального результату кожним своїм проектом та дією.

Напрямки діяльності Фонду - Здоров'я нації, Тепло родини, Адресна допомога, Динамічна культура, Сучасна освіта.

Допомога Фонду Ріната Ахметова на Сході України. Рінат Ахметов активно допомагає постраждалим під час трагічних подій останнього часу в Україні.

Допомога надається за наступними напрямками:

· Одноразова фінансова допомога сім'ям загиблих в протистояннях

· Фонд допомагає сім'ям, в яких осиротіли діти, залишилися старі батьки Рішення про суму на сім'ю приймає координаційна рада

· Евакуація з гарячих точок на Сході України

· Фонд допомагає в розміщенні переселенців і адресно надає медичну та гуманітарну допомогу.