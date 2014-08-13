Футболісти "Шахтаря" передали гуманітарну допомогу для дітей, евакуйованих із зони АТО

Футбольний клуб «Шахтар» приєднався до роботи Гуманітарної штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова.

Мірча Луческу і футболісти передали гуманітарну допомогу постраждалим в результаті військових дій на Донбасі.

«Гірників» представляв півзахисник Тарас Степаненко, який відвідав дитячий табір «Сонячний», в якому зараз живуть евакуйовані фондом Ріната Ахметова із зони АТО діти з мамами.

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Футболіст передав їм гуманітарну допомогу: медикаменти, гігієнічні приналежності, а також футбольну форму, м'ячі, взуття.

- Зараз у нас перебуває 142 дитини з Донецька, Луганська, Горлівки, Макіївки та інших міст. Деякі діти із зони АТО до нас приїжджають не те що без спортивної форми, а буває і в одних шортах і шльопанцях. Тому допомога, яку нам надав ФК «Шахтар» дуже вагома - розповів директор дитячого табору «Сонячний» Олександр Бузін. - Спасибі й Тарасу Степаненко, який сьогодні привніс у життя нашого табору багато позитиву. Видно по очах дітей, що вони отримали масу позитивних емоцій від спілкування з гравцем «Шахтаря» і національної збірної. Такого сюрпризу, звичайно, вони не очікували!

Спілкування з Тарасом Степаненко дійсно вийшло щирим і зворушливим. Від імені всієї команди півзахисник «гірників» висловив підтримку хлопцям, їх мамам, пообіцявши, що «Шахтар» буде і надалі надавати допомогу - стільки, скільки потрібно.

- Погодився на цю поїздку відразу. Тим більше, коли дізнався, що потрібно буде допомогти дітям. Не роздумуючи погодився, незважаючи на те, що шлях був нелегкий. У підсумку, я із задоволенням провів час. Це ж діти! Відразу всі налетіли. Ми привезли подарунки, м'ячі, форму. Приємно, що малеча була задоволена, щаслива, щаслива. Ну, що дітям потрібно? Просто увагу і трохи теплоти. Весело було, йти зовсім не хотілося, - поділився враженнями від спілкування 6-й номер «оранжево-чорних».

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12 серпня в рамках роботи Гуманітарного штабу допомога була надана більш ніж 500 дітям, які розміщені в наступних закладах Бердянська:

- дитячий табір «Сонячний»

- дитячий табір «Мрія»

- база відпочинку «Лазурний»

- санаторій-профілакторій «Запоріжсталь».