Україна може приймати гуманітарну допомогу виключно по лінії Червоного Xреста – Яценюк

Україна сама здатна забезпечити своїх громадян і може приймати гуманітарну допомогу виключно в межах міжнародного права і по лінії Червоного хреста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду.

«Будь-які види допомоги Україна може приймати виключно в межах міжнародного права и виключно від Червоного хреста, - сказав Яценюк. – Ми, як уряд, поставляємо товари першої необхідності у всі звільнені території. Ми, як Українська держава, забезпечували і здатні забезпечувати своїх громадян».

Він заявив, що наразі в фонді допомоги мешканцям сходу знаходиться близько 6 млн дол.

«Вже зараз разом з нашими міжнародними партнерами в фонді допомоги близько 6 млн дол., - сказав Яценюк. - Додатково уряд виділяє 10 млн грн на закупівлю товарів першої необхідності».