Україну очікує погіршення показників щодо ВІЛ/СНІДу через переміщення населення зі східних регіонів

Експерти очікують на погіршення показників щодо поширення ВІЛ/СНІДу в Україні через переміщення населення зі східних регіонів.

Як наголосив голова Держслужби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Володимир Курпіта на прес-конференції в УНІАН, саме у східних регіонах України спостерігаються найвищі показники щодо захворюваності та поширення ВІЛ/СНІДу.

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«Україна досі залишається в епіцентрі епідемії ВІЛ/СНІДу в країнах східної Європи та Центральної Азії. Незважаючи на те, що у нас епідемію стабілізовано і Україна є прикладом координації зусиль державного сектору у цьому напрямі. Проте ситуація тривожна у зв’язку з військовими діями в країні, які можуть мати негативні наслідки на поширення епідемії ВІЛ/СНІДу. Ми очікуємо на погіршення ситуації вже наприкінці цього року, яка може бути обумовлена процесами переміщення населення зі східних регіонів», - сказав Курпіта.

Він також поінформував, що показники поширеності ВІЛ-інфекції в Україні -315 на 100 тисяч населення, а за 6 місяців цього року зареєстровано 10 759 випадків ВІЛ-інфекції, що на 0,9 % вище, ніж за такий же період минулого року.

Водночас Курпіта підкреслив, що за останні 3 роки в Україні спостерігається стійка тенденція зниження показників смертності через ВІЛ/СНІД. «Минулого року цей показник зменшився на 7%, така ж тенденція спостерігається і цього року. За 6 місяців 2014 він скоротився на 6,8% (померло 1673 хворих, серед 2 дітей)», - сказав Курпіта.