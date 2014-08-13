Люди, які живуть з ВІЛ, зазнають стигми та дискримінації у медичних закладах України.

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН керівник відділу інноваційних програм Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» Оксана Брижовата.

Так, експерт, посилаючись на дані дослідженні, зазначила, що 82% людей, які живуть з ВІЛ, відчувають стигматизацію, 62% - дискримінацію.

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«Саме тому було започатковано проект RESPECT: «Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників груп найвищого ризику в медичних закладах України». Проект підтримано Агентством США з міжнародного розвитку. Проект - 3-річний. Впроваджується у Києві та Львові. З подальшим розширенням на 4 регіони, які визначать пізніше. Проект спрямований на роботу із закладами охорони здоров’я загальної медичної мережі. Ми плануємо тренінги для медичних працівників, велику кількість інформаційних матеріалів, які стосуються зменшення стигми та дискримінації, постконтактної профілактики у лікарів, універсальних засобів проти інфікування на робочому місці, а також розробку певних політик, які будуть впроваджуватися медиками», - сказала Брижовата.

Також вона зазначила, що у рамках проекту запланована низка тренінгів для психологів, соцпрацівників щодо роботи з клієнтами, які зазнають внутрішньої стигми, буде й потужний адвокаційний компонент – захист людей, які зазнають стигми та дискримінації, юридичний та соціально-психологічний супровід.

«Успіх лікування залежить не лише від діагностики чи правильно обраного лікування, але й від позитивних комунікацій між лікарем та пацієнтом. Захист прав є основою успішного лікування», - наголосила Брижовата.

Як заявив голова Держслужби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Володимир Курпіта, на сьогодні в Україні проживає приблизно 250 тис. людей, які мають ВІЛ-інфекцію.

«З них лише 142 тисячі мають доступ до медичного нагляду і перебувають під наглядом у медичному закладі (з 142 тис - 31 тисяча має діагноз СНІД). Спільно з пацієнтськими організаціями та міжнародними донорами ми продовжуємо активну діяльності стосовно зменшення стигми та дискримінації за рахунок проведення інформаційних кампаній, щоб донести базові поняття щодо інфікування СНІДу та надання допомоги», - сказав Курпіта.