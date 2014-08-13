ООН готова долучитися до координації міжнародної гуманітарної допомоги для України.

Про це сказав генеральний секретар ООН Пан Гі Мун під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Генеральний секретар ООН в ході розмови підняв питання міжнародної гуманітарної місії для Луганська, яка ініційована президентом України. Пан Гі Мун запропонував, щоб ООН долучилася до координації дій з Міжнародним комітетом Червоного Хреста з метою дотримання норм міжнародного права», - йдеться в повідомленні.

Порошенко повідомив, що влада України створила міжвідомчий координаційний механізм та запевнив Пан Гі Муна в тому, що українська сторона робить все, щоб норми міжнародного права та українські процедури були дотримані. Глава держави привітав готовність ООН долучитися до координації міжнародної гуманітарної допомоги.

Генсек ООН зазначив, що сьогодні зростає занепокоєння щодо останнього розвитку подій в Україні. Він також повідомив, що дуже уважно слідкує за розвитком ситуації в Україні, та висловив підтримку мирному плану президента України. «Мене надихає ваша відданість наміру відновити мир», - сказав він.

Також глава держави звернувся до генерального секретаря ООН з тим, що існує необхідність у загостренні уваги світової спільноти на питанні викрадення українського пілота Надії Савченко, яка утримується у в’язниці в Росії. Президент попросив генсекретаря у його діалозі с Росією сприяти вирішенню цього питання, поінформували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 12 серпня, російська влада відправила із Підмосков’я колону із близько 300 вантажних автомобілів, котрі вона назвала "гуманітарним конвоєм". За даними російської влади, вони, серед іншого, передають для мешканців Донбасу продукти харчування, воду та електрогенератори.

На даний час у Раді національної безпеки і оборони України не мають достеменної інформації про подальший маршрут руху російського гуманітарного конвою.

"Дійсно, є інформація про те, що конвой не доїхав до межі з Україною в Харківській області. Попередньо очікувалося, що колонна ця має прибути до Харківської області і перетнути кордон в одному із пропускних пунктів і зупинитися на транзитному пункті, щоб її змогли оглянути і прийняти представники Червоного Хреста. Наразі є інформація, що колона туди не їде. Проте достеменно не відомо, куди вона піде далі", - сказав на брифінгу речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Низка західних політиків висловили побоювання, що Російська Федерація може використати гуманітарну ситуацію на Донбасі для введення своїх військ.