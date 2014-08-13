Донеччина: лікарі Авдіївської міської лікарні рятують життя людей в екстремальних умовах

Як повідомили УНІАН у фонді Ріната Ахметова, Гуманітарний штаб при фонді Ахметова забезпечив роботу реанімації Авдіївської центральної міської лікарні, коли там закінчився кисень. Без нього лікарі не могли проводити операції, реанімувати важких хворих. В умовах військових дій, коли в лікарню надходить велика кількість поранених і потрібне оперативне надання допомоги, це могло би спричинити за собою загибель десятків людей.

Шість балонів заправили киснем на Авдіївському коксохімічному заводі в рамках роботи Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова. На перший час завод виділив 36 м3 кисню. І планує допомагати стільки, скільки це необхідно, поки лікарні потрібна буде підтримка.

За слова головного лікаря Авдіївської ЦМЛ Ірини Лагоди, у зв'язку з проведенням бойових дій кисень у лікарню не могли завезти.

"Ми опинилися в жахливому становищі. Під загрозою зриву було надання невідкладної медичної допомоги. Кисень використовується для проведення оперативної хірургічної діяльності і для порятунку тяжкохворих у відділенні реанімації. Без нього людина загине від банального апендициту. Ми дуже вдячні керівництву Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ). Адже після нашого звернення кисень лікарня отримала моментально. Надовго цих шести балонів не вистачить. Але ми працюємо без побоювання, тому що впевнені: якщо допомога буде потрібна ще раз, АКХЗ нас у біді не залишить», - зазначила медик.

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При фонді Ріната Ахметова працює Гуманітарний штаб, який об'єднує зусилля, зокрема й підприємств Групи СКМ і ФК «Шахтар». Гуманітарний штаб працює в чотирьох основних напрямках: евакуація із зони військових дій дітей, дітей-сиріт, багатодітних матерів, інвалідів, важкохворих та літніх людей; надання гуманітарної допомоги тим, хто залишився на місцях і хто покинув зону АТО; адресна допомога «тут і зараз» неповнолітнім дітям, які втратили батьків в ході бойових дій.