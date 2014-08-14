У Житомирі вірменська громада передала кошти для лікування поранених воїнів під час АТО

Представники вірменської громади Житомирської області "Еребуні" передали 20 тисяч гривень на лікування 4 поранених військовослужбовців, які виконували свої службові обов’язки під час проведення антитерористичної операції на сході України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Згідно повідомлення, заступник Житомирського міського голови Олександр Бочковський подякував вірменам за підтримку військових та зауважив, що житомирська громада – єдина. «Незалежно від походження, від мови, якою спілкуємося, ми – єдині: у щасливу хвилину і у важкі часи»,- сказав він.

Зібрану гуртом фінансову допомогу - для кожного із поранених вояків - по 5 тисяч гривень - вірмени передали сьогодні у міськраді родичам цих чотирьох військовослужбовців.

«Вірменська громада вкотре вирішила зробити свій вклад і допомогти. Це чергове зібрання на підтримку українських військових. Ми – єдині, ми разом, ми пліч-о-пліч будемо стояти з сім’ями військових»,- пояснив на зустрічі у міськраді таку позицію вірменської громади Житомирщини її голова Грант Даян.

Він також поінформував, що "громада «Еребуні» і надалі планує допомагати людям, які приймають участь в АТО, їх сім’ям, підтримувати дух єдності України".

Виконавчий директор вірменської громади «Еребуні» Ваге Петросян сказав на зустрічі у міськраді , що вважає військовослужбовців Житомирської 95-ої аеромобільної бригади цвітом української нації, елітою Збройних Сил України. «Природно, що ми не можемо залишатися осторонь. Ми зобов’язані допомагати їм, чим можемо, адже це все робиться за Україну, за нас, за нашу спільну Батьківщину!»,- зазначив Петросян.