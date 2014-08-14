На Донбасі щодня помирає близько 70 людей — ООН

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив занепокоєння тим фактом, що на сході України стрімко зростає кількість жертв внаслідок бойових дій.

За даними ООН, кількість жертв конфлікту протягом останніх кількох тижнів зросла майже вдвічі – і на сьогодні складає 2086 людей, передає 24 канал. Таким чином нині щодня помирає в середньому 70 людей. Загальна кількість поранених з початку конфлікту складає близько 5 тисяч людей.

Інформація про жертви включає дані про смерть українських бійців, мирних жителів та російських бойовиків. Однак в ООН наголошують, кількість жертв серед мирного населення може бути заниженою через брак інформації.