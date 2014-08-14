МОЗ стурбований рішенням окупаційної влади Криму ліквідувати медуніверситет ім. Георгієвського

У Міністерстві охорони здоровя України висловлюють стурбованість з приводу рішення окупаційної влади в Криму ліквідувати державний медичний університет ім. С.Георгієвського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, російська окупаційна влада за згоди місцевих чиновників прийняла рішення (розпорядження уряду РФ від 4 серпня №1465-р) щодо ліквідації Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України та його перетворення, всупереч протестам викладачів та студентів, в один із структурних підрозділів «Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского».

Як заявляють у МОЗ, таке волюнтаристське рішення призведе до руйнації навчального процесу, кафедр, клінічних баз та фактичної ліквідації відомого українського медичного вишу з майже 85-річною історією, освяченою іменами визначних вітчизняних вчених. Кримський державний медичний університет є одним з небагатьох вишів, які отримали міжнародну сертифікацію IES (Міжнародна організація з питань освіти) за вищим рейтинговим рівнем АА як «найкращий вуз, відомий і визнаний у всьому світі».

«Такі дії окупаційної влади викликають обурення й осуд медичного загалу та освітньої спільноти України, які наполягають на збереженні статусу Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського та на забезпеченні прав і академічних свобод його викладацького та студентського колективів, що були і залишаються невід’ємною частиною українського освітнього і медичного простору», - наголошується в повідомленні МОЗ.

За даними міністерства, понад 300 українських студентів, за їхніми зверненнями, вже переведені до інших вищих медичних навчальних закладів материкової України (переважно до Львова, Києва та Запоріжжя).

Більш як тисяча іноземних громадян, які навчаються в університеті, збираються виїхати із Криму, оскільки їхня майбутня кваліфікація може бути не визнана в їхніх країнах.